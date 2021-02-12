В Челябинской области за сутки выписали 393 пациента из ковидных госпиталей

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на 12 февраля 2021 года

В Челябинской области за сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще 262 местным жителям, среди которых пять школьников. Всего на данный момент COVID-19 болеют 7 тысяч 232 южноуральца. За сутки из больниц выписали 393 пациента, всего от коронавируса вылечились 39 тысяч 305 человек.

«За прошедшие сутки умерли 14 человек: от коронавируса — 10 человек, от других причин — 4 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В регионе провели почти полтора миллиона исследований на коронавирус, за последние сутки было сделано 9 тысяч 252 теста.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.