В Челябинской области за сутки выдворили из России 15 иностранцев

В полиции рассказали о борьбе с нелегальными мигрантами

За сутки суды Челябинской области приняли решения о выдворении за пределы России 15 иностранцев. Еще троих — отсидевших за тяжкие и особо тяжкие преступления — депортировали на родину, сообщили в пресс-службе областной полиции.

За прошедшие сутки сотрудники МВД региона пресекли 76 административных нарушений. Возбуждено четыре уголовных дела.

На одного из мигрантов несколько раз заводили уголовные и административные дела. Так что нахождение в России 32-летнего иностранца признали нежелательным. Это решение — пожизненное.

Кроме того, два иностранца подавали заявления на участие в российской программе по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Однако они предъявили, вероятно, поддельные аттестаты об окончании школы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов (статья 327 УК РФ).

Напомним, за полгода суды в Челябинской области постановили выдворить из России 113 иностранцев.