В Челябинской области за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров

Губернатор Алексей Текслер поручил главам районов обеспечить пожарную безопасность территорий

На территории Челябинской области продолжает действовать пожароопасный сезон. По данным пресс-службы правительства региона, только за минувшие сутки удалось ликвидировать 14 лесных пожаров. Губернатор Алексей Текслер поручил главам территорий обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности.

Напомни, в области сохраняется 4—5-й класс пожарной опасности. Аномально жаркая для этого времени погода способствует возникновению ландшафтных и лесных пожаров. Так, 31 августа в Варне от ландшафтного пожара пострадали семь домов, один из них полностью сгорел, его жильцам предложили построить новое жилье.

«За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 46 га. Возгорания произошли на территории Верхнеуральского, Карталинского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Увельского, Усть-Катавского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В этой связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам районов обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности.

Прежде всего в поселениях, прилегающих к лесу, началась уборка от сухой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Также глава региона поручил организовать работу по патрулированию, проверить готовность сил и средств к тушению ландшафтных пожаров. В числе поручений — и информирование населения о требованиях пожарной безопасности.

Кроме того, Алексей Текслер поручил своевременно вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации при возникновении такой необходимости.

В правительстве также отметили, что всего в 2022 году на территории лесного фонда области ликвидировали 364 возгорания на площади 2649 га.

В ведомстве также напомнили, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.