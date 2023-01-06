В Челябинской области за сутки ковидом заразились 23 взрослых и один ребенок

От коронавируса лечатся более 800 жителей региона

За последние сутки в Челябинской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших — один ребенок. Из больниц выписались 39 человек. Один пациент умер. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

С учетом новых заболевших в регионе подтверждено на сегодня 396 559 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 386 210 пациентов. Продолжают лечение 833 человека.

За время пандемии проведено 8 066 595 исследований на COVID-19. В том числе 3 703 теста за прошедшие сутки.