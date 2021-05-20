В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 97 пациентов

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 20 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 90 человек. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 62 тысячи 529 случаев COVID-19.

56 тысяч 529 местных жителей уже выздоровели, еще 2735 человек продолжают лечение. Накануне из госпиталей выписали 97 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 1 человек», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам провели почти 2,2 миллиона исследований на коронавирус за время пандемии. За сутки сделали 9162 теста.

Стало известно, какие регионы Челябинской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19.