В Челябинской области за семь лет в сельхозоборот вернули более 100 тысяч гектаров пашни

Продвижению в этой сфере способствуют региональные программы



Более 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, преимущественно пашни, вернули в сельскохозяйственный оборот за период с 2017 по 2024 год в Челябинской области. Об этом сообщает BFM74 со ссылкой на председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Евстигнеева.

Возвращение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот — задача, требующая постоянного внимания. Ежегодно в Челябинской области вводятся новые пашни, чему способствует ряд региональных программ.

Муниципалитеты активно работают над межеванием и постановкой на кадастровый учет неиспользуемых участков. Государственная поддержка сельхозпроизводителей, направленная на вовлечение выбывших сельхозугодий, позволила вернуть в оборот более 100 тысяч гектаров пашни с 2017 по 2024 год.

«Стоит отметить, что два года назад были внесены изменения в законодательство, ускорившие процедуру изъятия земельных участков, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства. Это позволило активизировать данную работу. Были поданы исковые заявления об изъятии 36 участков, 3 из которых уже проданы на торгах, а 1 приобретен в областную собственность», — сказал Вячеслав Евстигнеев.

Ранее мы сообщали, что на заседании совместной рабочей группы Челябинской области и Гомельской области Республики Беларусь были подписаны соглашения о расширении сотрудничества. Стороны отметили рост товарооборота и намерение развивать сотрудничество в различных сферах, включая промышленную робототехнику.