В 2022 году правительство Челябинской области возместило мобильным операторам расходы на создание инфраструктуры сотовой связи в 23 малых населенных пунктах, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве информационных технологий и связи региона. Дополнительная субсидия в размере 8 млн рублей позволит обеспечить связью еще по меньшей мере четыре деревни и поселка.
В Челябинской области расходы бизнеса на установку вышек связи в деревнях компенсируют с 2018 года. Благодаря этой программе за четыре года доступ к сотовой связи и интернету получили более 100 населенных пунктов. Ежегодно на эти цели региональный бюджет направляет 20 млн рублей.
«Первый этап отбора заявок на получение субсидии завершен в июне 2022 года, операторам возмещены затраты по строительству сетей в 23 населенных пунктах. На днях губернатором принято решение о выделении дополнительных 8 млн рублей по этой программе. Прием заявок от операторов планируется осенью 2022 года»,— сообщили в Минсвязи.
В ведомстве уточнили, что дополнительная субсидия позволит обеспечить связью еще не менее четырех населенных пунктов.
Операторы связи сами выбирают из утвержденного перечня, в каких населенных пунктах будут создавать сети.
«До принятия решения о строительстве объекта или узла связи оператор рассчитывает срок окупаемости проекта. Учитывается и число потенциальных абонентов, и инвестиционные затраты на создание инфраструктуры»,— уточнили в министерстве.
В настоящее время в перечне населенных пунктов, где есть проблемы с доступом к мобильной связи, около 640 деревень и поселков. В том числе в 261 поселении инфраструктура связи отсутствует полностью. Там проживают в общей сложности 26 тыс. человек.
В настоящее время сетями мобильной связи покрыто 92% территории Челябинской области. На ней проживает 98% населения региона.
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