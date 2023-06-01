В Челябинской области за пять месяцев построили почти миллион квадратных метров жилья

Регион может побить прошлогодний строительный рекорд

По данным регионального Минстроя, по состоянию на конец мая 2023 года южноуральские застройщики ввели более 966 тысяч квадратных метров жилплощади. Это больше, чем за тот же период рекордного 2022 года.

По сравнению с январем-маем прошлого года на Южном Урале построили почти на 52 тысячи квадратных метров больше жилья.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе, в 2022 году на территории региона введено в эксплуатацию более 1,87 млн квадратных метров жилья. Этот показатель стал рекордным за последние годы.

В Минстрое считают, что в текущем году объем ввода жилья будет как минимум не ниже, чем в 2022-м.