В Челябинской области за пьяную езду без прав оштрафовали подростка

Парень гонял на «пятнашке» с приятелем, пока их не остановила ГИБДД

В Южноуральске 17-летнему местному жителю выписали 30-тысячный штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, сообщили сегодня, 1 марта, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Если бы нарушитель достиг совершеннолетия, то, скорее всего, отправился бы под арест.

Как рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева, поздно вечером 7 января пьяный подросток катался по городу за рулем принадлежащей его приятелю «Лады» 15-й модели. Бесправного водителя остановил наряд ГИБДД.

Поскольку нарушитель уже достиг 16 лет, то по закону подлежит административной ответственности. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав административным кодексом предусмотрен арест на срок от 10 до 15 суток. Но поскольку нарушитель не достиг совершеннолетия, суд ограничился наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2022 году прокуратура выявила в Челябинской области более 300 водителей с психическими расстройствами. Чаще всего это были алкоголики и наркоманы. Всех их лишили прав через суд.