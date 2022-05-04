В Челябинской области за праздники потушили 43 лесных пожара

Всего в этом году в регионе ликвидировано 140 возгораний

За время первых майских праздников в лесах Челябинской области потушили 43 лесных пожара на площади 237 гектаров, сообщили сегодня, 4 мая, в Главном управлении лесами Челябинской области. В борьбе с огнем было задействовано более 400 пожарных и 155 единиц техники.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Карталинского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Кусинского, Шершневского, Каслинского, Красноармейского, Миасского, Нязепетровского, Кыштымского, Октябрьского, Увельского и Чебаркульского лесничеств.

«Основными причинами возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор (66 пожаров) и переход огня с земель иных категорий (55 пожаров)»,— отметили в Главном управлении лесами.

Всего в этом году в Челябинской области потушено 140 лесных пожаров, в том числе 10 крупных. Общая площадь возгораний — более 1550 гектаров.

Напоминаем, что с 30 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, а на прилегающих к ним территориях — жечь траву и мусор.