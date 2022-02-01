В Челябинской области за одни сутки 555 школьников заболели коронавирусом

Такие цифры приводит Минздрав Челябинской области

На фоне пятой волны пандемии в Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили 3399 южноуральцам, среди них 555 школьников.

Помимо этого в регионе наблюдается традиционный сезонный подъем числа заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за этого целые классы и даже школы отправляются на карантин и дистанционное обучение.

По данным на понедельник, 31 января, на карантин по ОРВИ были отправлены 1637 классов и 28 школ. Еще 39 классов находились на изоляции из‑за коронавируса.

По данным редакции ИА «Первое областное», во многих школах детей отправляют на дистанционное обучение с 1 февраля. Свежие данные по карантину и дистанту в школах Минобр Челябинской области предоставит во второй половине дня. Мы также опубликуем эту информацию.