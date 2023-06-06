В Челябинской области за объекты благоустройства проголосовали более 670 тыс. человек

Среди самых активных отметили Агаповский и Чебаркульский районы

В Челябинской области подвели итоги третьего всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Как сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона, на Южном Урале участниками голосования стали около 674 тысяч человек. Губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов поблагодарил земляков за активность.

«Хочу поблагодарить всех жителей региона за активность и стремление сделать свой населенный пункт, свой город лучше. Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая», — сказал глава региона.

Он также добавил, что область успешно отработала по заявкам на всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В этом году на него заявились 18 из 28 малых городов Южного Урала. Алексей Текслер дал поручение главам муниципалитетов активнее использовать этот инструмент.

По итогам онлайн-голосования в следующем году Челябинская область получит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» средства на благоустройство более чем 120 территорий в 43 муниципалитетах. Так, в Челябинске поддержку горожан получили семь проектов, включая создание пешеходной зоны на улице Свободы, обустройство сквера у ТРК «Алмаз», сооружение спортплощадки в ПКиО Калининского района и другие.