В Челябинской области за неделю выявили более 600 байкеров-нарушителей

Громкие мотоциклы мешают людям спать

Южноуральские полицейские отчитались о результатах очередной спецоперации «Мотоциклист». Мероприятие в первую очередь было направлено на разоблачение байкеров, которые ставят на свой транспорт прямоточные глушители и громким ревом двигателей мешают людям спать ночью. Так, за минувшую неделю было выявлено более сотни мотоциклов с самовольными переделками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полицейском главке уточнили, что в ходе рейдов и патрулей полицейские зафиксировали 620 различных административных правонарушений со стороны водителей мототранспорта. За прямоточные глушители 41 мотоцикл сняли с регистрации, выдано 64 требования о недопустимости эксплуатации мотоциклов с кустарным апгрейдом.

Всего в этом году было пресечено свыше 2100 нарушений ПДД со стороны байкеров. В том числе 122 человека ездили пьяными, еще 564 не имели права управления транспортными средствами. На штрафстоянку было помещено 353 мотоцикла.