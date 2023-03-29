В Челябинской области за неделю восемь раз горел один и тот же дом

Бывшую общагу в Миньяре теперь либо расселят, либо отремонтируют

Власти Ашинского района запустили процесс признания аварийным бывшего заводского общежития в городе Миньяре, после того как в течение одной недели пожарные восемь раз выезжали на ликвидацию возгорания в этом здании. Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации муниципалитета, было проведено комиссионное обследование здания и принято решение о получении предэкспертной оценки.

Речь идет о многоквартирном доме № 65 на улице Сорокина. По данным сайта Фонда развития территорий, пятиэтажное одноподъездное жилое строение было введено в эксплуатацию в 1970 году. В доме 91 квартира, где проживают 132 человека. Управляющей компании у дома нет.

На минувшей неделе одна из жительниц дома, Анна Юдина, написала в сообществе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!», что в результате тушения нескольких подряд пожаров залило ее квартиру — там теперь сыро и холодно. Плюс ко всему дом был обесточен.

ИА «Первое областное» попросило администрацию Ашинского района прокомментировать ситуацию. Там пояснили, что здание по ул. Сорокина, 65 ранее было общежитием Миньярского метизно-металлургического завода и в муниципальную собственность не передавалось. Домом управляет ООО «Миньярская коммунальная компания», что противоречит данным ФРТ об отсутствии у дома управляющей компании.

После появившихся в соцсетях жалоб местные власти провели комиссионное обследование здания. По словам первого заместителя главы Ашинского района Сергея Орлова, принято решение о получении предэкспертной оценки состояния здания на предмет признания дома аварийным.

«После получения документа будут определены дальнейшие шаги», — отметил он.

В муниципалитете пояснили, что ожидаемое заключение даст ответ на вопрос, возможно ли признать дом аварийным.

«Если же оснований для признания нет, то тогда будет проводиться работа по включению дома в программу капремонта», — сказали в администрации.

Отдельное внимание власти пообещали уделить выяснению причин частых пожаров. Что касается электричества, то его отключали на время тушения пожаров и сейчас электроснабжение дома восстановлено, добавили в администрации.