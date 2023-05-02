В Челябинской области за неделю появилось 629 пациентов с ковидом

Показатель заболеваемости понемногу снижается

В региональном Минздраве опубликовали данные по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшую неделю, с 24 по 30 апреля, подтверждено 629 новых случаев ковида. Неделю назад этот показатель достигал уровня в 645 пациентов. Кроме того, за отчетный период выздоровели после коронавируса 623 южноуральца, а всего с начала пандемии таких пациентов насчитывается 402 058 человек.

В середине апреля специалисты заявили, что в России начал циркулировать новый штамм коронавируса — арктур. Подвариант известного омикрона был выявлен в Индии: заболевание протекает в более легкой форме, но вирус обладает большей заразностью. Тем не менее противоэпидемических мероприятий власти вводить не стали.

Кстати, в наш регион вернулась корь, которая не встречалась южноуральским медикам с 2020 года. На сегодняшний день в Челябинской области зафиксировано 12 случаев кори. Если пациент привит, то заболевание протекает по типу ОРВИ, но если вакцины не было, то в тяжелых случаях корь может вызвать даже менингоэнцефалит. Кстати, из-за этого острого инфекционного заболевания были вынуждены временно закрыть роддом на карантин.