В Челябинской области за нарушения при догазификации выписали штрафов на 3,5 млн рублей

Исполнители сорвали сроки оформления договоров и выполнения работ

В 2023 году в Челябинской области оштрафованы четыре газораспределительные организации за нарушения при выполнении работ по программе бесплатной догазификации. ООО «Классик», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Челябинскгоргаз» и МУП «Магнитогорские газовые сети» заплатят в бюджет 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.



Челябинским УФАС выявлено 15 нарушений при выполнении программы бесплатной догазификации. Среди основных — несоблюдение сроков отправки договоров и выполнения работ по техприсоединению потребителей к газу.



Всего за прошлый год УФАС выявила 1017 нарушений. В рамках бесплатной догазификации вынесено 777 постановлений и штрафов на 246,3 миллиона рублей. По стандартному техприсоединению к газу — 240 постановлений на 110,6 млн рублей.

