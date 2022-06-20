За минувшие сутки в Челябинской области по результатам почти 4 тысяч ПЦР-тестов выявлен 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе семь случаев — среди школьников. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 333 733 случая заражения, сообщили сегодня, 20 июня, в Минздраве Челябинской области.
За сутки с больничного выписались 73 переболевших коронавирусом южноуральца. С начала пандемии болезнь победили 323 085 человек. Продолжают лечение 1 583 пациента.
Также Минздрав Челябинской области сообщил о трех скончавшихся накануне больных COVID-19.