В Челябинской области за минувшие сутки 91 человек заболел коронавирусом

Сводка от регионального Минздрава на 20 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области по результатам почти 4 тысяч ПЦР-тестов выявлен 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе семь случаев — среди школьников. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 333 733 случая заражения, сообщили сегодня, 20 июня, в Минздраве Челябинской области.

За сутки с больничного выписались 73 переболевших коронавирусом южноуральца. С начала пандемии болезнь победили 323 085 человек. Продолжают лечение 1 583 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщил о трех скончавшихся накануне больных COVID-19.