В Челябинской области за месяц от бешенства погибли пять собак

С начала 2023 года в регионе зафиксировано 29 случаев заражения смертельно опасной инфекцией

С начала ноября 2023 года в Челябинской области зарегистрировано три случая бешенства среди животных. А за период с 13 октября по 13 ноября в регионе от бешенства погибли пять собак. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, по распоряжению правительства региона на территориях, где обитали зараженные животные, введут карантин.

Случаи смерти животных выявлены в Курчатовском районе Челябинска, в поселке Полянном Сосновского района, поселке Нововоронинском Верхнеуральского района, в Каслях и вблизи поселка Рассвет в Нагайбакском районе. Там введут карантин и проведут необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Всего с начала 2023 года в регионе зафиксировано 29 случаев бешенства у животных, среди которых 11 собак, 11 кошек, 6 лис и 1 енотовидная собака. Часть животных обитали на улице, другие были домашними.

Во избежание заражения домашнего любимца смертельной инфекцией важно ставить прививки от бешенства. Сделать это можно в ветеринарных клиниках по записи.