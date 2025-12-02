В Челябинской области за год поступило 127 заявлений на студенческий маткапитал

Региональная мера поддержки направлена на повышение демографии

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступил вопрос от Виктории Шумабаевой из поселка Роза Коркинского округа. Девушка поинтересовалась, почему студенческим маткапиталом можно воспользоваться только после покупки квартиры.



Программа студенческой ипотеки — уникальная для России, таких больше нет ни в одном регионе. В Челябинской области ее запустили год назад. Сумма выплаты составляет чуть больше миллиона рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий.



Алексей Текслер подчеркнул, что при покупке жилья деньги по сертификату перечисляются напрямую продавцу. Такой механизм используется во всех аналогичных бюджетных программах для исключения возможных злоупотреблений.



«Заключается договор, в договоре сразу указаны реквизиты, и, соответственно, во время сделки идет оплата, делается достаточно оперативно. Сложности нет, есть просто специфика программы», — пояснил глава региона.

Студенческий маткапитал можно комбинировать с другими мерами поддержки. В частности, глава региона напомнил о федеральной программе «Семейная ипотека».



Алексей Теслер поручил Минсоцу Челябинской области связаться с девушкой и помочь детально разобраться в ситуации. На программу областного студенческого маткапитала за год поступило 127 заявлений.