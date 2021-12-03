В Челябинской области за год обработали более 350 тысяч обращений жителей по разным проблемам

Само количество сообщений возросло в пять раз

За год работы центры управления региона по всей стране обработали более 10 миллионов обращений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В Челябинской области было принято более 350 обращений жителей по проблемам в разных сферах жизни.

Центры управления регионами были созданы в субъектах России по поручению президента к 1 декабря 2020 года.

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В Челябинской области за год специалисты ЦУР отработали более 120 тысяч сообщений в системе «Инцидент Менеджмент». Более 200 тысяч вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Всего за год работы ЦУР обработал более 350 тысяч сообщений и обращений, поступивших в органы власти по разным каналам связи.

Южноуральцев чаще всего волнуют вопросы здравоохранения и образования, ЖКХ, общественного транспорта, вывоза и утилизации мусора. Только по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции ЦУР еженедельно обрабатывает более пяти тысяч обращений.

Важное направление работы ЦУР — внедрение полезных цифровых решений для информирования жителей Челябинской области. Сотрудники Центра разработали и запустили чат-боты в «Телеграм» по пунктам вакцинации, ремонту дорог и социальной газификации. Также ЦУР сформировал базу пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции по Челябинской области для совместного проекта АНО «Диалог Регионы» и картографических сервисов. Благодаря данным Центра пункты можно найти на сервисе «Яндекс. Карты».