В Челябинской области за год на железной дороге погибли 17 человек

Трое из них — подростки

С начала 2023 года на объектах железной дороги в Челябинской области получили травмы 19 неосторожных пешеходов, их них 17 погибли. Для сравнения: за тот же отрезок прошлого года пострадали 12 человек, в том числе 10 со смертельным исходом. Такие данные сегодня, 12 октября, опубликовала пресс-служба ЮУЖД.

Расследование происшествий показало, что несчастные случаи происходят в основном из-за нарушения правил личной безопасности, хождения по путям или их перехода в неустановленных местах.

Особую тревогу у железнодорожников вызывают подростки. В этом году под колесами поездов и от поражения током погибли трое несовершеннолетних южноуральцев. Об одном из этих случаев ИА «Первое областное» рассказывало летом: на перегоне Чурилово — Межозерная (Тракторозаводский район Челябинска) 17-летний парень занимался паркуром на мосту через пути, задел контактный провод и тут же умер от удара электричеством.

В целом по Южно-Уральской магистрали (включает Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую области и часть Северо-Казахстанской области) за год был травмирован 41 человек (35 погибли). За то же время прошлого года пострадали 38 человек, из них 32 — со смертельным исходом.