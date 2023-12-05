В Челябинской области за год количество мигрантов сократилось на 20%

Иностранцев массово выдворяют из страны за нарушение законов

За 2023 год количество иностранных мигрантов на территории Челябинской области сократилось на 20%. К такому результату привело ужесточение контроля за соблюдением российских законов гражданами других государств, находящимися на территории региона. Об этом сегодня, 5 декабря, во время прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона отметил, что преступления и другие чрезвычайные ситуации с участием мигрантов всегда очень остро воспринимаются обществом. Поэтому региональные власти уделяют соблюдению законности со стороны приезжих особое внимание. Совместная с силовиками профилактическая работа привела к тому, в настоящее время иностранных граждан в Челябинской области стало меньше, чем за все последние годы, включая предпандемийное время.

«У нас многонациональное общество, мы толерантны к любым народам. Но тем не менее мы знаем случаи, когда возникают национальные анклавы, где не соблюдаются законы Российской Федерации. Когда нарочито исполняются какие-то религиозные ритуалы на глазах у всех. Безусловно, мы этого не поддерживаем и поддерживать не будем», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что в Челябинской области были ограничены сферы деятельности, где позволено работать обладателям заграничных паспортов. В первую очередь это общественный транспорт.

«С полицией этот вопрос мы обсуждали. Будем строго соблюдать эти ограничения. Никаких послаблений в этой части быть не может», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер также высказался о тех иностранцах, которые получили российские паспорта. По его словам, наравне с другими россиянами они должны выполнять свои обязанности по военной службе.

«Мы уже выдворили из Челябинской области несколько человек с российскими паспортами, которые злостно уклонялись от службы в армии», — добавил Алексей Текслер.