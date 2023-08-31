В 2023 году на Южно-Уральской железной дороге произошло десять поджогов релейных шкафов, из них девять — на территории Челябинской области. Все преступления раскрыты, и подозреваемые в них люди задержаны. В большинстве случаев поджигатели действовали по заданиям вербовщиков из интернета. Об этом сегодня, 31 августа, рассказали участники пресс-конференции в Центре управления регионом Челябинской области.

По словам замначальника следственного управления Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте Екатерины Ушаковой, задержанные часто оказывались несовершеннолетними. Из-за свойственной возрасту внушаемости и радикальности взглядов они подпадают под влияние анонимов из интернета. Те выходят на своих жертв через социальные сети, популярные мессенджеры и чаты онлайн-игр, находясь при этом за границей, под фальшивыми IP. Посредством различных манипуляций вербовщики уговаривают молодых людей пойти на железную дорогу и вывести из строя какое-нибудь оборудование. Как правило, страдают релейные шкафы.

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Цель таких акций — нарушение работы железнодорожного транспорта. Заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов признал, что поджоги релейных шкафов, действительно, иногда приводят к срывам в расписании, но задержки ни разу не были критическими — максимум 2—2,5 часа. Сгоревшие шкафы быстро меняли на новые и возобновляли движение.

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«Тем не менее каждый шкаф — это материальная ценность. Ну и плюсом, конечно же, имиджевая составляющая компании — неудобства для пассажиров, которые прождали полчаса-час», — отметил Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что релейные шкафы горели в основном на второстепенных путях. Представитель ЮУЖД предположил, что там, по мнению поджигателей, меньше вероятность быть замеченными. Однако всех вредителей все равно вычислили и поймали. Об одном из таких случаев рассказал заместитель начальника Южно-Уральского регионального центра безопасности Олег Зырянов: на одном из переездов дежурный получил сигнал о возгорании релейного шкафа и передал информацию своему бригадиру, который отправился на перегон и лично задержал поджигателя.

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По словам Екатерины Ушаковой, поджог релейного шкафа чаще всего квалифицируется как приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Соответствующая статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Однако следствие может усмотреть в подобном деянии диверсию. А это уже особо тяжкое преступление, за которое можно получить от 10 лет тюрьмы до пожизненного.

Локализацию преступлений именно в Челябинской области (хотя полигон ЮУЖД полностью охватывает также Курганскую и Оренбургскую области, а также отдельные территории еще пяти российских регионов) Дмитрий Горбунов связал с тем, что Челябинск — крупный мегаполис, где вербовщики наиболее активны. За их действиями, по словам и. о. министра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака, стоят спецслужбы Украины.

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Для вербовки, подчеркнул он, используется не только внушение, но и шантаж: сначала жертвы перечисляют телефонным мошенникам крупные суммы денег, а потом для возвращения средств им ставят условие — совершить диверсию на железной дороге. Типичными жертвами таких схем Гусак назвал детей и стариков.

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Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин добавил к этому, что преступления на железной дороге также могут совершаться за прямое вознаграждение со стороны иностранных нанимателей. Исполнителям может грозить статья за совершение террористического акта.