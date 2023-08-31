В Челябинской области за год девять раз поджигали релейные шкафы на железной дороге

Все преступники задержаны — зачастую это подростки

В 2023 году на Южно-Уральской железной дороге произошло десять поджогов релейных шкафов, из них девять — на территории Челябинской области. Все преступления раскрыты, и подозреваемые в них люди задержаны. В большинстве случаев поджигатели действовали по заданиям вербовщиков из интернета. Об этом сегодня, 31 августа, рассказали участники пресс-конференции в Центре управления регионом Челябинской области.

По словам замначальника следственного управления Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте Екатерины Ушаковой, задержанные часто оказывались несовершеннолетними. Из-за свойственной возрасту внушаемости и радикальности взглядов они подпадают под влияние анонимов из интернета. Те выходят на своих жертв через социальные сети, популярные мессенджеры и чаты онлайн-игр, находясь при этом за границей, под фальшивыми IP. Посредством различных манипуляций вербовщики уговаривают молодых людей пойти на железную дорогу и вывести из строя какое-нибудь оборудование. Как правило, страдают релейные шкафы.

Цель таких акций — нарушение работы железнодорожного транспорта. Заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов признал, что поджоги релейных шкафов, действительно, иногда приводят к срывам в расписании, но задержки ни разу не были критическими — максимум 2—2,5 часа. Сгоревшие шкафы быстро меняли на новые и возобновляли движение.

«Тем не менее каждый шкаф — это материальная ценность. Ну и плюсом, конечно же, имиджевая составляющая компании — неудобства для пассажиров, которые прождали полчаса-час», — отметил Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что релейные шкафы горели в основном на второстепенных путях. Представитель ЮУЖД предположил, что там, по мнению поджигателей, меньше вероятность быть замеченными. Однако всех вредителей все равно вычислили и поймали. Об одном из таких случаев рассказал заместитель начальника Южно-Уральского регионального центра безопасности Олег Зырянов: на одном из переездов дежурный получил сигнал о возгорании релейного шкафа и передал информацию своему бригадиру, который отправился на перегон и лично задержал поджигателя.

По словам Екатерины Ушаковой, поджог релейного шкафа чаще всего квалифицируется как приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Соответствующая статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Однако следствие может усмотреть в подобном деянии диверсию. А это уже особо тяжкое преступление, за которое можно получить от 10 лет тюрьмы до пожизненного.

Локализацию преступлений именно в Челябинской области (хотя полигон ЮУЖД полностью охватывает также Курганскую и Оренбургскую области, а также отдельные территории еще пяти российских регионов) Дмитрий Горбунов связал с тем, что Челябинск — крупный мегаполис, где вербовщики наиболее активны. За их действиями, по словам и. о. министра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака, стоят спецслужбы Украины.

Для вербовки, подчеркнул он, используется не только внушение, но и шантаж: сначала жертвы перечисляют телефонным мошенникам крупные суммы денег, а потом для возвращения средств им ставят условие — совершить диверсию на железной дороге. Типичными жертвами таких схем Гусак назвал детей и стариков.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин добавил к этому, что преступления на железной дороге также могут совершаться за прямое вознаграждение со стороны иностранных нанимателей. Исполнителям может грозить статья за совершение террористического акта.