В Челябинской области за бесконтрольный выпас скота пригрозили 100-тысячными штрафами

Депутаты рассматривают новый закон об административном наказании

В Челябинской области хотят наложить штрафы на владельцев сельхозскота за то, что их коровы и кони бесконтрольно бродят вдоль дорог и внутри населенных пунктов. Ущерб хозяйствам, на чьи поля заходят копытные, иногда исчисляется сотнями тысяч рублей. Бывали в регионе и трагичные случаи, когда животные провоцировали ДТП. Наказания за бродячих животных будет от 1 до 100 тысяч рублей. Подробнее о санкциях к нерадивым хозяевам рассказали с пресс-службе ЗСО региона.

В Заксобрании отметили, что в парламент последовали многочисленные обращения граждан, сельхозтоваропроизводителей, органов местного самоуправления и полиции по определению ответственности за бродячих животных.

«Большие сложности, особенно в сельских территориях, в настоящее время вызывает бесконтрольный выпас домашнего скота, которым наносится значительный ущерб фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, да и тем гражданам, на чьи земельные участки заходит бродячий скот. Последствиями такого вольного выпаса является потрава урожая, порча земли, дорожно-транспортные происшествия на трассах», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Он пояснил, что выгул скота в пределах населенных пунктов отрегулирован правилами благоустройства муниципальных образований. Областным законом установлена административная ответственность за несоблюдение правил. Но пробелы в законодательстве остались по вопросам выпаса и прогона этих животных.

Депутаты провели совещание с представителями прокуратуры, областного ГУВД, Минсельхоза области, органов местного самоуправления, крестьянско-фермерских хозяйств. Проект закона разработан после анализа правоприменительной практики. Документ прошел процедуру одобрения.

Местные органы смогут регулировать вопросы выпаса и прогона сельхозживотных как в черте населенного пункта, так и за его пределами, а недобросовестных владельцев этих животных — привлекать к административной ответственности.

Им могут грозить штрафы от 1 000 до 3 000 рублей; должностным лицам — от 5 000 до 15 000 рублей; юридическим — от 50 000 до 100 000 рублей.

При повторном нарушении размер штрафа для граждан составит 5 000 рублей; для должностных лиц — 15 000 рублей; для юридических лиц 100 000 рублей.

Закон рекомендовано принять в первом чтении на заседании ЗСО 28 марта.