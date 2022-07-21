В Челябинской области за 6 месяцев возбудили 519 уголовных дел о коррупции

За прошлый год было выявлено 292 преступления

Сегодня, 21 июля, руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников провел пресс-конференцию, посвященную году работы в управлении. Генерал-лейтенант рассказал о приоритетных задачах ведомства и качестве работы следователей в первом полугодии 2022 года.

В Челябинской области криминогенная обстановка продолжает оставаться напряженной. За полгода в регионе зарегистрировано 32372 преступления, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рассмотрено 7921 сообщения, по результатам возбуждено 1736 уголовных дел.

«Количество дел выросло, также выросла их раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Окончено расследование 1162 уголовных дел, из них по тяжким статьям — 682. В суд направили 980 уголовных дел», — рассказал Петр Решетников.Значительно возросло количество возбужденных уголовных дел о коррупции — 519, в аналогичный период прошлого года — 292.

«В суд направлено 115 таких дел, к ответственности привлекли 128 человек. Выявление коррупционных преступлений — результат слаженной работы сотрудников ГУ МВД и УФСБ по региону. Также возросла эффективность по возмещению ущерба от таких преступлений. Он возмещен на 96% и составил почти 68 млн рублей. В прошлом году возмещено только 12,4 млн рублей», — подчеркнул Петр Решетников.

Одно из приоритетных направлений — расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Показатели раскрываемости остаются на высоком уровне. Раскрыто 99% убийств, 100% причинений вреда здоровью, повлекших смерть, 97% изнасилований и 100% насильственных действий сексуального характера.

«За первое полугодие 2022 года возобновлено производство 300 уголовных дел по преступлениям прошлых лет. Уже раскрыто 123 из них», — дополнил Петр Решетников.

Возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет.

«Работа с семьями и принятие мер, направленных на защиту несовершеннолетних от преступных посягательств, стало как никогда важным направлением деятельности СУ СКР», — добавил глава ведомства.

Также Петр Решетников прокомментировал гибель двоих детей в Челябинске: 9-летний мальчик умер после падения с велосипеда в ЖК «Привилегия», а накануне, 20 июля, в Федоровке 7-летний мальчик упал в открытый люк и утонул.

«По фактам гибели детей возбуждены уголовные дела. Следственная работа идет активно. Выясняем, почему упавшему с велосипеда мальчику вовремя не оказали помощь. В ближайшее время будет установлен собственник люка, в который упал мальчик. Ответственные будут найдены», — прокомментировал руководитель ведомства.

В конце пресс-конференции Петр Решетников подчеркнул, что ценит в сотрудниках инициативность и творческий подход в работе и не приемлет равнодушного отношения к бедам людей.