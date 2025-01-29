В Челябинской области за 2024 год выявлено 7591 наркопреступление

При этом количество употребляющих в регионе снижается

За 2024 год в Челябинской области зарегистрировано 7591 преступление с сфере незаконного оборота наркотиков, сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, полковник полиции Евгений Ерохин.

При этом Челябинская область занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по раскрытию таких преступлений, в частности по выявлению ОПГ и пресечению деятельности наркопритонов.

Полиция просит жителей региона обязательно сообщать в органы о случаях распространения наркотиков.

«Также ведем постоянную профилактическую работу среди несовершеннолетних. Потому что подростки нередко вовлекаются в преступный заработок через объявления о наборе курьеров-закладчиков. Замечу, цифровой след видно всегда. И виновные получат наказание», — сказал Евгений Ерохин.

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Челябинской области Борис Изаровский сообщил, что есть тенденция к снижению наркозависимых лиц, однако она нестабильна и может поменяться.

«В 2024 году выявлено чуть более тысячи наркозависимых. Но меняются и вещества, их составы. Зависимость формируется у каждого человека по-разному, в том числе и после первого употребления. Средний возраст наркозависимого в Челябинской области 25—27 лет, мужчина, со средним образованием, неработающий», — отметил Борис Изаровский.

Врач напомнил, что, с точки зрения медицины, выздоровления от наркомании нет. Есть ремиссия. И настроенный на избавление от недуга человек может находиться в ремиссии пожизненно.

Лечение больных наркоманией проводится только в государственных или муниципальных медицинских организациях, бесплатно. Принудительного лечения нет, могут назначить обязательное по решению суда.

Президент ассоциации «Южный Урал без наркотиков» Евгений Цибарт отметил, что в регионе есть четыре консультационных пункта для наркозависимых и их родственников, где дадут исчерпывающую информацию о лечении, реабилитации, помощи больным. Можно задать вопросы по телефону горячей линии в Челябинске +7 (351) 777-36-39.

«За девять лет работы ассоциации реабилитацию прошли 3,3 тысячи человек. Также мы регулярно проводим профилактические мероприятия в вузах, ссузах. И говорим с молодежью не о вреде наркотиков, а о пользе здорового образа жизни, это эффективнее», — заметил Евгений Цибарт.

В реабилитации больного наркоманией ключевую роль играет и работа с его родственниками, окружением.

Разные модели реагирования родственников на болезнь зависимого — зачастую они сами не понимают, что своей заботой наносят вред и создают условия для продолжения употребления. Зависимый тратит деньги на наркотики или алкоголь, а родственники берут на себя ответственность за покупку продуктов и других расходов.

«Чаще всего это мамы, и вся их жизнь начинает вращаться вокруг зависимого сына или дочери. В результате ухудшается их собственное здоровье. Если зависимый не спит, то и родственники тоже не могут нормально отдыхать. Эта проблема затрагивает всю семью, и они начинают замыкаться в своих переживаниях», — отметила главный внештатный психолог министерства здравоохранения Челябинской области Анастасия Новохацки.

Родителям и супругам также нужна помощь, которая не менее интенсивна, чем помощь самим зависимым. Важно помнить, что анонимность и понимание проблемы должны распространяться на всю семью. Некоторые из них могут испытывать анозогнозию — отрицание болезни или своей созависимости. В структуре наркологической службы есть психологи, которые помогают в таких ситуациях. Они работают в стационарах и могут мотивировать пациентов перейти на реабилитацию. Краткое профилактическое консультирование тоже играет важную роль.

В Челябинской области работает система субсидий некоммерческим организациям на ресоциализацию граждан. Деньги выделяют из регионального бюджета. За восемь лет услуги ресоциализации по субсидиям получили 1130 граждан. В 2025 году на эти цели выделено 9,4 миллиона рублей.