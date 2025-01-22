В Челябинской области за 2024 год уровень преступности снизился на 11%

В прошлом году зарегистрировано менее 55 тысяч преступлений

Сегодня, 22 января, в ГУ МВД по Челябинской области состоялась коллегия по итогам 2024 года.

«Удалось добиться значительных динамических снижений в совершении имущественных преступлений, в том числе на 26% разбойных нападений, на 25% угонов, на 14% грабежей, на 10% вымогательств, на 17% всех видов краж», — сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев.

Также на 32% снизились преступления, связанные с уничтожением чужого имущества, на 5% сократились убийства.

Продолжается и введение в эксплуатацию модульных пунктов полиции. В регионе их уже 12. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, улучшена и материально-техническая база органов внутренних дел.

На базе управления по городу Челябинску введен в эксплуатацию «Центр управления нарядами», позволяющий не только осуществлять контроль за силами и средствами, обеспечивающими охрану общественного порядка на территории города, но и оперативно реагировать на любые ее изменения.

Продолжена совместная реализация региональной программы по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всеми ее участниками проводится значительный объем профилактических мероприятий, который позволил на 4% снизить количество дистанционных краж и мошенничеств. Жители региона в прошлом году перевели злоумышленникам 3,5 миллиарда рублей.

«В прошлом году по нашей инициативе проведена межведомственная рабочая встреча с представителями областного правительства и кредитно-финансовых учреждений. Выработаны совместные меры, направленные на профилактику и предупреждение дистанционных мошенничеств», — рассказал Сергей Космачев.

Пресечена деятельность 254 лидеров и активных участников организованных групп, совершивших 677 тяжких и особо тяжких преступных деяний.

При реализации мероприятий, в том числе предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, органами внутренних дел пресечено более трех тысяч экономических преступлений.

Сотрудниками полиции совместно с другими правоохранительными органами пресечено более 7,5 тысячи преступлений.

Совместно с федеральной службой безопасности, пограничным управлением ФСБ, прокуратурой, региональными органами исполнительной власти и иными ведомствами проведено более 14 тысяч проверочных мероприятий по противодействию незаконной миграции. Возбуждено более 1,2 тысячи уголовных дел.

«Совместное своевременное и оперативное реагирование на угрозу осложнения оперативной обстановки в Коркино в октябре прошлого года позволило предотвратить массовые беспорядки. Нами и сегодня продолжается определенная профилактическая работа, в том числе в рамках реализации межведомственного комплексного плана по декриминализации, связанная с усилением нарядов в Коркинском муниципальном округе, а также периодические проверки, в том числе масштабные, лиц цыганской народности на территории всей области», — подчеркнул глава ГУ МВД.

Принимаемые меры по реализации указов президента Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в том числе исполнения мероприятий государственной подпрограммы «Реализация регионального проекта „Безопасность дорожного движения“», позволили снизить основные показатели аварийности: на 5% — количество дорожно-транспортных происшествий, на 4% — число раненных в них людей.

На коллеги с докладом выступил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.