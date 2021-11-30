В Челябинской области за 2021 год ликвидировали 80 свалок

Прокуратура требует от властей убирать стихийные мусорные полигоны

В Челябинской области в 2021 году ликвидировано 80 свалок с твердыми бытовыми отходами. На них прокуратуре жалуются жители региона и общественные организации.



Надзорное ведомство после проверки обращений требует от органов местного самоуправления исполнять законы в сфере охраны окружающей среды и ликвидировать все несанкционированные мусорные полигоны. Однако количество ликвидированных свалок еще не предел, по данным областной прокуратуры, проверки будут продолжены и в 2022 году.



Так, в Каслях прокуратура обнаружила 8 стихийных свалок. На эти участки пожаловались местные жители.



По итогам проверки прокурором направлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города и иных собственников освободить от отходов производства и потребления указанные участки.



Прокуратура отмечает, что проверки исполнения законодательства в указанной сфере будут продолжены.

