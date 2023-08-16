В Челябинской области за 2 миллиона рублей продают озеро

Водоем и территорию вокруг предлагают взять в субаренду на 22 года

Рядом с городом Касли сдают в субаренду до 2045 года озеро Жупино и земельный участок на 3,7 тысячи «квадратов». В водоеме провели зарыбление, поэтому территория подходит для платной рыбалки. Сумма сделки — два миллиона рублей, указано на одном из сайтов объявлений. Автор объявления указал, что продает готовый бизнес.

Озеро Жупино находится в аренде до 20 марта 2045-го, есть возможность пролонгации договора.

В региональном Минсельхозе пояснили, что нынешний арендатор — ООО «Ульяна» — может отдать озеро в субаренду, но ответственность перед государством все равно будет нести тот пользователь, который заключал госконтракт. В частной собственности подобный объект оказаться не может. Кроме того, на акватории действуют ежегодные обязательства по зарыблению и вылову рыбы.





«Были произведены работы по устранению сорной рыбы окуня путем зарыбления судака в водоем. Отлично прижился, вода подходит для него», — написал автор объявления.

Автор добавил, что объект может подойти для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы (карпа, амура, пеляди, щуки или судака), глэмпинга или создания экопоселка.

Объявление за шесть дней набрало более 27 тысяч просмотров.