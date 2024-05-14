В Челябинской области за 12 дней выявили семь тысяч непристегнутых водителей

Нарушителей привлекли к административной ответственности

За 12 майских дней сотрудники Госавтоинспекции выявили семь тысяч водителей с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение. С 1 по 12 мая 2024 года к ответственности привлечено 7264 водителя, игнорирующих собственную безопасность», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Напомним, если водитель не пристегнулся, ему грозит штраф в размере тысячи рублей. За непристегнутого пассажира автомобилиста могут оштрафовать на 500 рублей. Если в машине не пристегнут ребенок, водителю придется заплатить три тысячи рублей.