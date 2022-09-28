Специалисты челябинского реготделения Общероссийского народного фронта помогли избежать призыва по мобилизации двум молодым людям. Оба совершенно законно могли оставаться дома, но по ошибке получили повестки из военкоматов, рассказал Первому областному информагентству руководитель областного исполкома ОНФ Денис Рыжий.
Напомним, 26 сентября пресс-служба Общероссийского народного фронта объявила об открытии при всех отделениях движения центров содействия призванным по мобилизации. По словам Дениса Рыжего, в челябинский центр за сутки поступило 84 обращения.
«Половина из них — это общие вопросы, связанные с вероятностью призыва человека определенного возраста, состояния здоровья и так далее. Остальные обратившиеся — непосредственно получившие повестку и предполагающие, что в их случае была совершена ошибка, а также — добровольцы, желающие узнать, каким образом они могут отправиться на сборы, если повестки еще не было», — рассказал руководитель облисполкома ОНФ.
Двое обратившихся действительно избежали призыва. По словам Дениса Рыжего, в первом случае под мобилизацию чуть не попал студент-очник. Во втором повестку получил мужчина, имеющий категорию годности «Д», то есть не подлежащий призыву по состоянию здоровья.
Большинство жителей области, считающих, что их призывают неправомерно, консультируются по поводу возраста, возможности призыва при наличии травм или нарушения зрения, или в случае, если отсутствует медкомиссия.
Из тех, кто, по их мнению, был призван неправомерно, большая часть задает вопросы про возраст, состояние здоровья (призыв при наличии травм, нарушения зрения), отсутствие медкомиссии.
Напомним, 26 сентября пресс-служба Общероссийского народного фронта объявила об открытии при всех отделениях движения центров содействия призванным по мобилизации. По словам Дениса Рыжего, в челябинский центр за сутки поступило 84 обращения.
«Половина из них — это общие вопросы, связанные с вероятностью призыва человека определенного возраста, состояния здоровья и так далее. Остальные обратившиеся — непосредственно получившие повестку и предполагающие, что в их случае была совершена ошибка, а также — добровольцы, желающие узнать, каким образом они могут отправиться на сборы, если повестки еще не было», — рассказал руководитель облисполкома ОНФ.
Двое обратившихся действительно избежали призыва. По словам Дениса Рыжего, в первом случае под мобилизацию чуть не попал студент-очник. Во втором повестку получил мужчина, имеющий категорию годности «Д», то есть не подлежащий призыву по состоянию здоровья.
Большинство жителей области, считающих, что их призывают неправомерно, консультируются по поводу возраста, возможности призыва при наличии травм или нарушения зрения, или в случае, если отсутствует медкомиссия.
Из тех, кто, по их мнению, был призван неправомерно, большая часть задает вопросы про возраст, состояние здоровья (призыв при наличии травм, нарушения зрения), отсутствие медкомиссии.