«Половина из них — это общие вопросы, связанные с вероятностью призыва человека определенного возраста, состояния здоровья и так далее. Остальные обратившиеся — непосредственно получившие повестку и предполагающие, что в их случае была совершена ошибка, а также — добровольцы, желающие узнать, каким образом они могут отправиться на сборы, если повестки еще не было»,

— рассказал руководитель облисполкома ОНФ.