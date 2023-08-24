В Челябинской области взыскали долги на 1 млрд рублей по платежам за капремонт

Собираемость взносов в многоквартирных домах порядка 90%

Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Челябинской области составляет 90%. Регоператор взыскал с населения долги по платежам на сумму 1,1 млрд рублей. Эти и другие вопросы региональной программы капремонта обсудили депутаты ЗСО на заседании комитета по строительной политике, сообщает пресс-служба депутатского корпуса.

В Челябинской области в регпрограмму капремонта на 2014—2048 годы попадает 19 546 многоквартирных домов. В течение 2023 года регоператор должен выполнить почти 4,5 тысячи видов работ на 2,6 млрд рублей по обязательствам за предыдущий период. А по краткосрочному плану на 2022—2024 годы — более 3,3 тысячи видов работ (услуг) на 2,8 млрд рублей.

«Недавние изменения в областной закон о капремонте, которые внесло Законодательное собрание в июле, должны повысить эффективность ремонтов и укрепить финансовую устойчивость регионального оператора. В частности, этому должны способствовать новые критерии очередности проведения ремонта домов в региональной программе, а также возможность обследования строительных конструкций не только в отношении домов с износом 60%, но и в отношении иных домов, имеющих признаки аварийности. Теперь Минстрою области и региональному оператору необходимо актуализировать региональную программу капремонта с учетом этих изменений», — напомнил первый заместитель председателя комитета по строительной политике Александр Мотовилов.

Регоператор предъявил подрядчикам 136 претензий по уплате штрафных санкций на сумму более 63 млн рублей. А за срыв сроков по пяти искам в Арбитражный суд должны взыскать с подрядчиков почти 14 млн рублей.