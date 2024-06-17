В Челябинской области выявлены новые случаи бешенства

Погибли три собаки и один домашний кот

Четыре новых случая бешенства животных зафиксированы в Челябинской области в первой половине июня, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.



Случаи заболевания бешенством выявлены в поселках Набережном и Остроленском Нагайбакского района, поселке Аэропорт города Челябинска, а также в селе Еткуль.

«Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, заболевшие и погибшие от вируса бешенства, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января по 31 мая в регионе зафиксировано 26 случаев заболевания бешенством среди животных: 5 лисиц, 10 собак, 11 кошек.