В Челябинской области выявлены 224 случая гриппа

Ни один из заболевших не был привит от этой инфекции

C ноября 2021 года по сегодняшний день в Челябинской области выявили 224 случая гриппа. В прошлом эпидсезоне эта инфекция не дошла до нашего региона — ее полностью вытеснил коронавирус. Однако в этом году ее снова фиксируют среди детей и взрослых. Об этом в среду, 19 января, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Этой зимой в Челябинской области зафиксированы 224 случая заражения гриппом. Им заболели 146 детей и 78 взрослых. Ни один из них не был привит», — отметила Ирина Гехт.

По цифрам видно, что дети этой зимой страдают от гриппа гораздо чаще, чем взрослые. Ирина Гехт назвала это результатом массового отказа от вакцинации.

Первые случаи гриппа в Челябинской области зафиксированы в ноябре 2021 года. Уже тогда Роспотребнадзор отмечал низкие темпы вакцинации среди детей и взрослых.