В Челябинской области выявили новые случаи бешенства

В четырех населенных пунктах ввели карантин

С 1 по 20 октября в Челябинской области зафиксировано четыре случая бешенства животных в четырех населенных пунктах. От смертельного вируса пала корова на территории Магнитного сельского поселения Агаповского района, енотовидная собака — на территории Кочердыкского сельского поселения Октябрьского района, кошка — на территории Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района, собака — на территории поселка Черниговского Агаповского района, сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

Во всех населенных пунктах, где пали животные, ввели карантин.

«Всего с начала 2021 года от бешенства пали 58 животных в 53 неблагополучных пунктах: 3 коровы, 23 лисы, 1 енотовидная собака, 14 собак, 17 кошек (цифры даны с учетом вышесказанных случаев). Челябинская область стабильно входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от данного вируса», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Напомним, ранее в Челябинской области провели процедуру отчуждения животных из очага по африканской чуме свиней. В общей сложности изъяли 180 животных и 4,2 тонны потенциально зараженного мяса.