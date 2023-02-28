В Челябинской области выявили восемь нелегальных зверинцев

В одном из них нашли запрещенных к содержанию животных

Почти половина зоопарков и приютов для диких животных в Челябинской области работает без лицензий. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по итогам проведенной проверки.

По данным ведомства, на территории региона работают 18 зоопарков, аквариумов, цирков, приютов, контактных зоопарков-выставок и котокафе, которые используют животных в культурно-зрелищных целях. Из них обязательные лицензии имеют только десять учреждений.

В январе — феврале 2023 года специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты в нелегальные зверинцы, находящиеся в Челябинске, Магнитогорске и на загородных базах отдыха. В ходе проверки выяснилось, что в одном из приютов содержатся запрещенные дикие животные: медведь, лисы, пума, рысь, соколообразные птицы и филин. Кроме того, при демонстрации опасных животных посетители не были защищены от них решетками и сетками.

«Другое заведение, где содержатся еноты, не только не имеет ограждения: там, наоборот, за отдельную плату разрешают обниматься с хищным зверем, что может привести к тяжкому вреду здоровью граждан», — добавили в Россельхознадзоре.

Ведомство направило результаты проверки в прокуратуру для принятия мер в отношении нарушителей.

Обязательное лицензирование зоопарков, зверинцев, дельфинариев и других учреждений, где животных показывают публике за деньги, было введено в России 1 января 2022 года.