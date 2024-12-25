В Челябинской области выявили новые нарушения в торговле елками

Полиция напоминает об обязательной документации на деревья

Полицейские Челябинской области продолжают активные проверки в рамках мероприятия «Ель» по выявлению нарушений в торговле хвойными деревьями, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В Миассе уже проведено более 70 проверок елочных базаров и более 90 проверок транспортных средств, перевозящих хвойные деревья. В ходе рейдов выявлено пять нарушений, связанных с продажей и перевозкой сосен, елей и пихт. Из незаконного оборота изъято более 120 единиц продукции.

В Уйском районе полицейские остановили автомобиль с 34-летним водителем, который перевозил хвойные деревья без необходимых документов. В отношении него составлен административный протокол.

Также один из торговцев попался на нарушении по статье 14.1 КоАП РФ за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. У него изъято 18 хвойных деревьев.

В Пласте сотрудники ДПС выявили факт незаконной перевозки хвойных деревьев у 49‑летнего местного жителя. У него не оказалось документов на ели.

«Проверки продолжаются. Полицейские обращают внимание на наличие документации: свидетельство о регистрации, товарно-транспортные накладные и договоры на торговое место», — напомнили в ГУ МВД по региону.

Если у вас есть информация о местах незаконной торговли елками, сообщите в дежурную часть по номеру «02».