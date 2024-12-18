В Челябинской области выявили нарушения продажи елей на базарах

Полицейские проводят мероприятия в каждом городе региона

За сутки в областном центре проверили 50 новогодних базаров и выявили точки продаж без специального разрешения на торговлю. Всего с начала мероприятий зафиксировано 19 нарушений, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские проверяют наличие регистрации индивидуальных предпринимателей, товарно-транспортные накладные и документы на право торговли.

«В Златоусте участковые проверяют рынки на предмет незаконной торговли хвойными деревьями и напоминают о последствиях за такие нарушения. В Чебаркуле для ярмарок выделено 17 мест, однако некоторые продавцы игнорируют это и торгуют вне разрешенных зон», — рассказали в региональном полицейском главке.

В Миассе более 115 полицейских проводят рейды. С начала мероприятия проверили около 50 мест и изъято более 70 елок.