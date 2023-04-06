В Челябинской области выявили крымские консервы «Сайра», сделанные из сельди

Фальсификат остановили на пути в магазины

Южноуральское управление Россельхознадзора выявило в Челябинской области партию фальсифицированных рыбных консервов «Сайра», изготовленных в Крыму. Вместо рыбы, указанной на этикете, производитель использовал более дешевую сельдь, сообщили в пресс-службе ведомства. Закупившему фальсификат предприятию предписали вывести консервы из оборота и уничтожить.

В Россельхознадзоре уточнили, что подменой рыбы занималось предприятие ООО «Фортуна Крым». Такая деятельность нарушает законы «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ряд других нормативных документов.

Нарушение было выявлено с помощью информационной системы «Меркурий». Она же помогла установить предприятие в Челябинске, которое закупало поддельные консервы. Инспекторы в оперативном порядке сообщили компании о фальсификате, а также выдали предписание не допускать продукцию в розничную продажу и вывести ее из оборота с последующим уничтожением.

Ранее в Челябинской области уже выявляли поддельные рыбные консервы: «Сайру» и «Скумбрию» из сельди и сардин, а также «Печень трески» из молок лососевых рыб.