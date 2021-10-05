В Челябинской области выявили две вспышки африканской чумы свиней

На фермах погибли более ста животных

В двух хозяйствах Челябинской области ввели карантин. В копейской колонии № 1 и в одном из личных подворий поселка Новый Красноармейского района зафиксировали вспышку африканской чумы. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Также выявлен один инфицированный объект — склад, где содержалось мясо зараженных свиней из колонии.

«В исправительной колонии № 1 от заболевания погибло 113 свиней, во втором очаге — четыре свиньи. В настоящее время проводятся работы по организации карантинных мероприятий, дезинфекции территории, идет подготовка к изъятию животных в этих хозяйствах. В соответствии с законодательством Российской Федерации они подлежат уничтожению, чтобы не допустить распространения заболевания», — замечают в пресс-службе ведомства.

В радиусе пяти километров от границ эпизоотических очагов проводится подворный обход. Колония работает в режиме закрытого типа, установлен дополнительный дезбарьер.

Уже известно, что в поселке Новый источником заражения были пищевые отходы. На ферму в исправительной колонии вирус также мог попасть с остатками пищи, которой кормили свиней.

Для человека африканская чума свиней не опасна.