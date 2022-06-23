В Челябинской области выявили более 5 тонн зараженных опасным вирусом томатов

Партию овощей из Узбекистана уничтожили по решению собственника

В Челябинской области выявили более 5 тонн томатов из Узбекистана, зараженных опасным вирусом, сообщили сегодня, 23 июня, в региональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве подчеркнули, что инфекция быстро распространяется и представляет опасность для всего агропромышленного комплекса.

Партию инфицированных вирусом коричневой морщинистости томатов выявили при проведении пограничного фитосанитарного контроля. Факт заражения позднее подтвердила Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория.

Россельхознадзор проинформировал хозяина груза о наличии в нем опасного патогена.

«Собственник томатов принял решение об уничтожении всей зараженной партии. 20 июня зараженные овощи были уничтожены», — уточнили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что вирус коричневой морщинистости плодов томата внесен в Перечень карантинных для Евразийского экономического союза объектов. Продукция с признаками заражения опасна тем, что вирус быстро распространяется, агрессивен и представляет серьезный риск для агропромышленного комплекса.

Впервые эту инфекцию выявили в 2015 году. Основным растением для вируса является томат, иногда перец. При заражении на плодах томата образуются небольшие участки морщинистой ткани. На листьях заболевание может проявиться в виде хлороза, мозаики и крапчатости, иногда наблюдается сужение листьев. Вирус может вызвать от 30 до 70% потери урожая томатов и перца.

Заражение происходит контактным способом. Вирус также может распространяться насекомыми-опылителями. В семенах, растительных остатках и загрязненной почве вирус может сохраняться в течение нескольких месяцев.