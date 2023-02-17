В Челябинской области выявили более 300 водителей с психическими расстройствами

Чаще всего речь идет о диагнозах «алкоголизм» и «наркомания»

Свыше 300 автомобилистов, состоящих на психиатрическом учете, выявила в Челябинской области за последний год прокуратура региона. Водителей с диагнозами лишили прав по решению суда. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Мамаевой, среди психических больных чаще всего за рулем оказываются алкоголики и наркоманы. Соответствующие диагнозы им ставят уже после получения водительских удостоверений, поэтому ничто не мешает им какое-то время продолжать управлять транспортом. Выявить неадекватных водителей можно, только сличив базы ГИБДД и психбольниц, что регулярно и делают прокуроры.

Больницы обычно не раскрывают подробные диагнозы своих пациентов, ограничиваясь шифрами и подтверждением факта учета. Надзорному ведомству этого достаточно, для того чтобы обратиться в суд с требованием лишить психически больного человека водительских прав. По словам Натальи Мамаевой, в подавляющем большинстве случаев иски удовлетворяются.

«Конечно, они потом обжалуют решения, пытаются доказать, что не знали про учет, что их поставили незаконно или что у них стойкая ремиссия», — пояснила собеседница агентства.

На днях вступило в силу очередное судебное решение в отношении психически нездорового водителя. Житель Агаповского района более года состоял на учете в связи с психическими и поведенческими расстройствами на фоне алкоголизма и все это время мог беспрепятственно садиться за руль, создавая опасность для окружающих. В ноябре прошлого года Агаповский районный суд лишил его прав. Ответчик подал апелляционную жалобу, однако Челябинский областной суд оставил решение в силе.