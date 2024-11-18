В Челябинской области выявили более 270 пьяных водителей за неделю

Им грозит лишение прав и крупный штраф

В Челябинской области в период с 11 по 17 ноября инспекторы ГАИ выявили 273 пьяных водителя. 38 из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз. Кроме того, в регионе за неделю выявили 52 ДТП. Подробнее сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

К административной ответственности за вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования привлекли 235 водителей. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Те, кто попался пьяным за рулем не в первый раз, рискуют сесть в тюрьму на срок до трех лет. Их машины конфискуют в доход государства.

Напомним, в Челябинске на минувшей неделе пьяный водитель протаранил три автомобиля. В результате пассажир одной из машин скончался в больнице. В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело.