В Челябинской области выявили 71 участок для развития туристического бизнеса

Инвесторам предлагают вложиться в территории нацпарков и озер

Нацпарки Зюраткуль, Зигальга и Таганай, озера Аракуль, Иткуль и Пахомово — рядом с ними или на их территориях можно обустроить экотропы, глэмпинги, места для активного отдыха и рыбалки. В Челябинской области выявили 71 земельный участок площадью более 838 гектар, подходящий для развития туристического бизнеса, сообщает пресс-служба Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

Регион, известный своими живописными национальными парками (Зюраткуль, Зигальга, Таганай), экологическими маршрутами и горнолыжными курортами, активно привлекает инвестиции в развитие внутреннего туризма. Проект «Земля для туризма» призван ускорить этот процесс, предоставляя инвесторам доступ к тщательно отобранным участкам с высоким потенциалом.

Оперативный штаб, созданный при управлении Росреестра, объединяющий представителей Роскадастра, региональных властей и профессионального сообщества, проводит тщательный анализ потенциальных площадок, разрабатывая стратегии их эффективного использования.

Выявленные участки расположены в уникальных природных зонах: на берегах озер Аракуль, Иткуль и Пахомово, вблизи памятников природы, а также на территории государственных природных заказников. Они идеально подходят для создания экотроп, глэмпингов, зон активного отдыха и рыбалки.

Информация обо всех 71 участке доступна в открытом доступе на сервисе «Земля для туризма». Эта прозрачная система обеспечивает инвесторам легкий доступ к необходимым данным, способствуя привлечению инвестиций. Уже сейчас 6 земельных участков нашли своих инвесторов, что свидетельствует об эффективности проекта.