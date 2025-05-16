В Челябинской области выявили 69 участков, пригодных для создания туробъектов

Земля находится в национальных природных парках, природных заказниках, на берегах озер

C 2023 года на Южном Урале реализуется проект Росреестра «Земля для туризма». Ведомство занимается поиском территорий, которые можно использовать для создания туристической инфраструктуры. Всего выявлены 69 участков общей площадью 781 га, сообщает пресс-служба Управления Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

Участки находятся в национальных природных парках Зюраткуль, Зигальга и Таганай, в государственных природных заказниках региона (в Кусинском районе — Аршинский, в Октябрьском районе — Кочердыкский, в Катав-Ивановском районе — Серпиевский), на берегах озер (Аракуль, Иткуль, Пахомово, Подборное, Чекарево, Деньгино), а также вблизи памятников природы (гора Извоз, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс), на берегах реки Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак) и других.

«Проект „Земля для туризма“ направлен на привлечение инвесторов в туристическую сферу региона. Шесть земельных участков уже нашли инвесторов», — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

Информация о выявленных участках размещается в открытом доступе на сервисе «Земля для туризма» портала «Национальная система пространственных данных».