За 11 месяцев 2025 года энергетики Челябинской области выявили на опорах линий электропередачи более 147 тысяч незаконных точек подвесов линий связи. Несогласованная установка оборудования может навредить жизненно важной инфраструктуре и стать причиной несчастных случаев, напомнили в компании «Россети Урал».
«Зачастую стороннее оборудование монтируется без учета допустимой нагрузки на ЛЭП, что негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, а также затрудняет обслуживание и препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды»,— уточнили в компании.
Там напомнили, что по закону установить оборудование можно только по договору с сетевой организацией. Последняя предоставляет место, где подсоединение будет безопасным и для энергообъектов, и для потребителей.
Сейчас по всем фактам незаконного монтажа линий связи идут разбирательства.