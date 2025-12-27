В Челябинской области выявили 147 тыс. незаконных линий связи на ЛЭП в 2025 году

Вмешательства негативно отражаются на надежности жизненно важной инфраструктуры

За 11 месяцев 2025 года энергетики Челябинской области выявили на опорах линий электропередачи более 147 тысяч незаконных точек подвесов линий связи. Несогласованная установка оборудования может навредить жизненно важной инфраструктуре и стать причиной несчастных случаев, напомнили в компании «Россети Урал».

«Зачастую стороннее оборудование монтируется без учета допустимой нагрузки на ЛЭП, что негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, а также затрудняет обслуживание и препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды»,— уточнили в компании.

Там напомнили, что по закону установить оборудование можно только по договору с сетевой организацией. Последняя предоставляет место, где подсоединение будет безопасным и для энергообъектов, и для потребителей.

Сейчас по всем фактам незаконного монтажа линий связи идут разбирательства.