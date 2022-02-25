В Челябинской области выяснили, какие районы отвечают на обращения жителей быстрее

Рейтинг составил ЦУР

Центр управления регионом составил ежемесячный рейтинг территорий Челябинской области, критерием которого является оперативность ответов жителям в соцсетях. В феврале список возглавил Карталинский район. На сообщения местных жителей администрация в среднем отвечает за 59 минут.





На этой неделе оперативно пришлось реагировать в том числе на жалобы карталинцев на бродячих собак. Люди писали, что животные сбиваются в стаи рядом с Центральным рынком. Администрация ответила, что в тот же день в городе первый раз в этом году отловили бездомных животных. На днях мэрия заключила договор с подрядчиком, который будет заниматься этой работой.

Второе место занял Саткинский район. От первого он отстал чуть меньше чем на пять минут. Чаще всего жители жаловались на перебои работы транспорта. ЦУР зафиксировал обращения и направил все «сигналы» в администрацию. В мэрии ответили, что перевозчик уже получил предписание за нарушение графика. Кроме того, в данный момент формируется единое расписание маршрутного такси, которое будет удобным для жителей.

Замыкает тройку лидеров Верхний Уфалей. Там на обращения местных жителей в среднем отвечали за 1 час 36 минут.

«Худшим в этот раз оказался Пластовский район. Ответа в соцсетях жителям приходилось ждать почти по шесть часов», — сообщили в пресс-службе ЦУР Челябинской области.

Всего в феврале ЦУР Челябинской области зафиксировал 6373 обращения, которые оставили в социальных сетях жители региона.