В Челябинской области выстраивают систему противодействия экстремистской деятельности

Информирование населения является важной частью контртеррористических мероприятий

В Челябинске состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования населения о мерах по противодействию терроризму в современной обстановке. Его провел руководитель оперштаба в Челябинской области, начальник Управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов. В мероприятии приняли участие председатель антитеррористической комиссии в Челябинской области, губернатор Алексей Текслер, официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии, сотрудники силовых ведомств.

Отмечено, что обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Челябинской области остается напряженной, при этом находится под контролем правоохранительных органов.

Алексей Текслер отметил, что в регионе выстроена эффективная система противодействия террористической деятельности.

«Наработки, которые есть у НАК, очень своевременны для каждого региона, включая Челябинскую область. Говорили сегодня о том, что делается со стороны региона во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. У нас в регионе действует центр мониторинга социальных сетей, где мы выявляем различные деструктивные моменты и ведем профилактическую работу. Поэтому тот опыт, который есть у НАКа, для нас принципиально важен», — говорит глава региона.

Представитель НАКа Андрей Пржездомский рассказал, что информирование населения является важной частью контртеррористических мероприятий и помогает не допустить распространения недостоверных сведений.

«Научно-исследовательский центр мониторинга — это то новое, попытки создать системную работу не только по оценке циркулирующей негативной информации в социальных сетях, но и противопоставление ей конструктивной, очень важной и востребованной у молодежи информации. Сегодня предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность — это одна из приоритетных задач», — отметил Андрей Пржездомский.

По итогам совещания выработаны меры, направленные на совершенствование организации информирования жителей Челябинской области о работе органов власти и силовых структур для пресечения террористических преступлений.