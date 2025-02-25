В Челябинской области высота снежного покрова увеличилась на 16 см за сутки

Обильные снегопады прошли местами на юге региона

Накануне, 24 февраля, в Челябинской области прошел снег, местами сильный. По данным на утро 25-го, высота снежного покрова по области увеличилась на 1—16 сантиметров, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«За последние сутки по всей территории области прошел снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах до сильного. Количество выпавших осадков варьировалось от 0,9 до 10,9 миллиметра. Местами наблюдались метели, изморозь, на дорогах гололедица», — уточнили синоптики.

Напомним, 1 миллиметр осадков приравнивается к 1—1,5 сантиметра снежного покрова. На севере области, где снег был не таким интенсивным, высота снежного покрова почти не увеличилась. Зато местами на юге области прошли обильные снегопады, которые сопровождались штормовым ветром. Там сугробы стали выше на 16 сантиметров.

По данным синоптиков, сегодня днем в Челябинске и ряде других городов снова пройдет снегопад. Так что в ближайшее время сугробы в регионе станут еще чуть (или не чуть) выше.

Дороги от снега усиленно очищают и в Челябинске, и в области. В областном центре, например, сегодня днем работает 278 спецмашин и 592 дорожных рабочих.