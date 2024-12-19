В Челябинской области высота снежного покрова достигла 26 см

Но это — средняя цифра

По данным на утро 19 декабря, высота снежного покрова на территории Челябинской области варьируется в пределах от 4 до 26 сантиметров. Но, как подчеркнули в областном Гидрометеоцентре, это — средние цифры и снежный покров в регионе залегает очень неравномерно.

«На открытых участках высота снежного покрова составляет в среднем 10—20 сантиметров, на защищенных от ветра — от 30 до 40 сантиметров»,— уточнили синоптики.

За последнюю неделю снега в регионе заметно прибавилось. В Челябинске высота снежного покрова выросла на 7 сантиметров, на остальной территории — на 2—16 сантиметров.

Высоту снежного покрова в регионе измеряют несколькими методами. Один из них предусматривает наблюдение с помощью специальных снегомерных реек на определенной площадке. Второй — снегосъемку: раз в декаду выбирается маршрут длиной 1 километр и через каждые 100 метров с помощью снегомерной рейки измеряется высота снежного покрова. Затем специальным снегозаборником отбирается 1 «куб» снега, определяются его вес и плотность. По этим параметрам специалисты не только определяют распределение снежного покрова на территории, но и рассчитывают запас воды в снеге, который впоследствии становится одним из параметров прогноза весеннего половодья.